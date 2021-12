Renate Wouden wint Mensenrechtenprijs Europese Unie Delegatie voor Suriname

In het kader van Internationale Dag voor de Rechten van de Mens (10 december) organiseerde de delegatie van de Europese Unie voor Suriname in samenwerking met Stichting Projekta de uitreiking van de European Union Delegation for Suriname Human Rights Award 2021. De uitreiking vond plaats op vrijdag 17 december 2021 in de Ballroom van Lalla Rookh.

De EU-Delegation Suriname Human Rights Awards zijn in voorgaande jaren uitgereikt aan Drs. Lilian Ferrier in 2019 voor haar strijd voor Kinderrechten in Suriname, Elfriede Cederboom-Ritfeld in 2018 voor haar pioniersrol in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en in 2017 aan Projekta en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), als baanbrekende organisaties die werken vanuit een mensenrechtenperspectief.

Dit jaar werd de award uitgereikt aan Renate Wouden-Bhugwandass voor haar jarenlange strijd voor mensenrechten, in het bijzonder de rechten van seniore burgers in Suriname. Renate Wouden heeft een indrukwekkende staat van dienst: Bestuurslid van de Surinaamse Openbare Onderwijs Bond, directielid van de Nationale Vrouwen Beweging, oprichter van ‘Voetje voor Voetje’, bestuurslid van Prasoro en van ‘Fantastisch Ouder Worden’. Zij is al zes jaar voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). De BBGO strijdt niet alleen voor de rechten van seniore burgers, maar functioneert ook als een organisatie met een locatie waar senioren samen kunnen komen en kunnen socializen.

De award werd aan Renate Wouden overhandigd door Javier Niño Pérez, Deputy Managing Director for AMERICAS, European External Action Service. In haar speech na ontvangst van de award, benadrukte Wouden haar bijdrage te zullen blijven leveren dat de senioren in onze samenleving gehoord en gezien worden, dat zij betrokken worden daar waar besluiten genomen worden voor de ouder wordende mens. “Rechten van ouderen zijn ook mensenrechten en die dienen gerespecteerd te worden” benadrukte Renate Wouden.