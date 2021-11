President bezoekt Dubai Port World Paramaribo

In voorbereiding op het bezoek van een presidentiële delegatie later deze maand aan de Expo 2020 Dubai en het DP World-paviljoen op dit grootse evenement, heeft president Santokhi zaterdag een bedrijfsbezoek gebracht aan Integra Port Services N.V., opererend onder de merknaam Dubai Port (DP) World Paramaribo.

In lijn met de strategische doelstellingen van het bedrijf in de olie- en gassector, heeft DP World zich gecommiteerd aan het ontwikkelen van een uitgebreide Offshore Support Base in Suriname om de vereiste zeer gespecialiseerde, geïntegreerde end-to-end-oplossingen te bieden voor de Oil& Gas operaties in de veelbelovende Guyana-Suriname bassin.

DP World is de officiële Premier Global Trade Partner van Expo 2020 in Dubai. Het staatshoofd werd tijdens dit bezoek vergezeld door onder meer de ministers Albert Ramdin en Albert Jubithana, en de parlementariërs Asiskumar Gajadien en Chuanrui Wang. Zij kregen van DP World Paramaribo president-commissaris, Remi Vyzelman, en de directie een presentatie waarbij inzicht werd verschaft over het karakter en de werkwijze van de organisatie.

President Santokhi merkte op dat de Surinaamse haven er een is met enorm veel potentieel. Suriname is volgens hem geografisch- en geopolitiek gezien gunstig gelegen. Het land kan met goed beleid en bestuur, én een goede samenwerking met de private sector de internationale gemeenschap faciliteiten aanbieden zoals Integra Marine dat heeft gedaan met DP World. Hij merkt op dat meer bedrijven hetzelfde zouden kunnen doen. Door tijdig te starten met de shore base kan Suriname ervoor zorgen dat zij een hub-functie naar zich toetrekt.

Dit is niet alleen tegen de achtergrond van de olie- en gasindustrie, maar vanwege onze strategische positie op het continent, die ons in staat stelt ook strategische ontwikkelingen te brengen naar Zuid-Amerika. Om de discussie voor de sub regionale ontwikkeling op gang te brengen, is er komend jaar alvast een summit met de staatshoofden van de omliggende buurlanden en wordt geprobeerd ook de president van Frankrijk erbij te hebben.

Het staatshoofd zegt dat er moet worden ingespeeld op regionale markten waarbij de regering faciliterend is. In deze moet de private sector zowel nationaal als internationaal meedenken met de regering. Volgens hem zijn er met het aantreden van de nieuwe regering ook nieuwe kansen ontstaan. De regering kijkt uit naar de intensieve samenwerking tussen de private sector, internationale zakengemeenschap en de overheid.

President Santokhi ziet ook het project Suzanna’s Daal voor het opzetten van een nieuwe haven liever dit jaar starten. Om het een geslaagd project te maken, zullen infrastructurele problemen opgelost moeten worden. Het tot het verleden doen behoren van de file op de Wijdenboschbrug is daar een van. Het staatshoofd vroeg samen over de aanpak van deze problematiek te denken.

President-commissaris Vyzelman, die inging op de geschiedenis van Integra Port Services N.V. en de samenwerking met DP World, zegt dat DP World gelooft in lokale partnerschappen en duurzaam ondernemen. Dit is doorslaggevend geweest bij de joint venture. DP World gelooft dat investeringsuitbreiding in Suriname duurzaam en vruchtbaar is, waarbij prioriteit wordt gegeven aan duurzaamheid en impact op de mensen, gemeenschappen en het milieu waarin het bedrijf opereert.

Project Suzanna’s Daal, waarover DP World op 16 augustus dit jaar de gemeenschap informeerde van haar investeringsintentie in de olie- en gassector, laat volgens Vyzelman de local content-strategie zien. Het initiatief is een samenwerking met Surinaamse partners HJ de Vries Project Development NV en FIRM Engineering NV. Binnen deze samenwerking zal er een faciliteit van wereldklasse gebouwd worden aan de oostelijke oever van de Surinamerivier, nabij de Atlantische Oceaan.

DP World wenst langdurige relaties op te bouwen met overheden, scheepvaartmaatschappijen, handelaren en andere belanghebbenden die actief zijn binnen de logistieke keten. Tijdens de Expo 2020 Dubai hanteert het DP World-paviljoen het concept ‘Making Trade Flow’.