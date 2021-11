Een Toyota Vitz heeft vanmorgen een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Hendrikstraat kapotgereden. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Bachoeweg.

De bestuurder reed over de Hendrikstraat richting Derde Rijweg. Hij verklaarde de mast te hebben aangereden nadat hij uitweek voor een tegenliggende auto die bezig was in te halen. “Mi rij a mast broko, ma a no mi schuld”, zei hij geïrriteerd.

De in tweeën gebroken mast hing schuin over de weg en vormde een zeer gevaarlijke situatie voor weggebruikers. De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De aanzienlijk beschadigde auto werd door een sleepdienst afgevoerd. Technici van de EBS werden ingeschakeld om de schade op de locatie te herstellen.