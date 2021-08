DP World breidt investeringen in Suriname uit

In lijn met de strategische doelstellingen van het bedrijf in de olie- en gassector, heeft DP World zich gecommiteerd aan het ontwikkelen van een uitgebreide Offshore Support Base in Suriname om de vereiste zeer gespecialiseerde, geïntegreerde end-to-end-oplossingen te bieden voor de Oil& Gas operaties in de veelbelovende Guyana- Suriname bassin.

Om die reden is Integra Port Services, opererend onder de handelsnaam DP World Paramaribo, een ​​joint venture aangegaan met Surinaamse partners HJ de Vries Project Development NV en FIRM Engineering NV, grondeigenaar en initiatiefnemer om een ​​faciliteit van wereldklasse te bouwen aan de oostelijke oever van de Surinamerivier nabij de Atlantische Oceaan. Het gaat hierbij om een omvangrijk Offshore Support Base van 50 hectare welke gelegen is op de voormalige plantage Suzannasdaal, een landgoed van 330 hectare met 1.000 m waterkant; een overvloed aan beschikbaar land voor toekomstige uitbreiding en/of vestiging van verdere ondersteunende industrieën. Een diepgang van 7 meter is gegarandeerd in het gebied van de support base, waardoor te allen tijde veilige Off- shore supply Vessel operaties mogelijk zijn.

De geprojecteerde Suzannasdaal Support Base is dichtbij de riviermonding en is de dichtstbijzijnde haven van de offshore operaties in Suriname; ongeveer 200 km van de huidige veelbelovende olievondsten die een snelle aanvoer van en naar de geplande boorplatformen zullen ondersteunen.

De Offshore Supply Base, welke een totale investering van meer dan USD 100 miljoen is, zal een significante rol spelen in het aantrekken van bedrijven naar het land, de groei van de particuliere sector mogelijk maken en een breed scala aan duurzame werkgelegenheidskansen creëren. Het zal positief bijdragen aan de ‘local content’ van de industrie, de Surinaamse economie en aan het welzijn van de Surinaamse bevolking.

De milieu- en sociale impact studie naar de Supply Base development in Suriname is in het voordeel van de Suzannasdaal projectie gevallen; een belangrijk criterium voor de joint venture, geleid door DP World.

DP World gelooft dat deze investeringsuitbreiding in Suriname duurzaam en vruchtbaar is, in lijn met de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf ‘Our World, Our Future’, waarbij prioriteit wordt gegeven aan duurzaamheid en impact op de mensen, gemeenschappen en het milieu waarin het bedrijf opereert.

Als onderdeel van de local content strategie van het land, zal de Offshore support base fungeren als een toegangspoort voor internationale oliemaatschappijen en lokale industrieën om diensten te werven en aan te bieden binnen de totale toeleveringsketen en ook de standaarden van de havenindustrie verder verhogen.

Onze joint venture kijkt ernaar uit om samen te werken met alle overheids- en niet-gouvernementele belanghebbenden en de particuliere sector om samen de benodigde infrastructuur en diensten te ontwikkelen.

15 ha van de Offshore Supply Base staat gepland om eind 2022 met de eerste operaties te beginnen.