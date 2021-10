VIDEO: Identiteit doodgeschoten rover bekend

De verdachte die afgelopen zondag dodelijk werd geraakt door een schot uit een jachtgeweer, tijdens een woningoverval aan de Katwijkweg in Suriname, is de 42-jarige Stanford V. Het lichaam van de man werd positief herkend door een familielid.

Volgens de Surinaamse artieste Poppe, zou het gaan om een dierbare van haar. Dat zegt ze in onderstaand filmpje.

Bij de roofoverval werden de huisbewoners onder bedreiging van wapens beroofd. De heer des huizes die ondernemer is, zag kans naar zijn jachtgeweer te grijpen. Hij schoot gericht in de richting van Stanford die in zijn buik geraakt werd. De andere verdachten probeerden Stanford nog uit de woning mee te slepen, maar lieten hem halverwege achter.

Het wapen van de ondernemer weigerde na het eerste schot, waardoor de andere mannen kans zagen te vluchten. Het vermoeden bestaat dat ze na de beroving in een gereed staand voertuig in een onbekende richting zijn gevlucht.

Het ontzielde lichaam van de rover is door justitie ter obductie in beslag genomen. De zaak werd ter plaatse overgedragen aan kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten. Aan de aanhouding van de andere verdachten wordt hard gewerkt.

Het filmpje van Poppe: