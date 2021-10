Ondernemer schiet rover dood bij woningoverval

De verdachte die zondagavond omstreeks 23.00u dodelijk werd geraakt door een kogel uit een jachtgeweer, is door de heer des huizes doodgeschoten. De bewoners van het pand aan de Katwijkweg waren op hun terras aan het eten. Nadien gingen ze allemaal naar binnen. Toen de laatste persoon de deur wilde dicht maken, werd hij verrast door vier gemaskerde en gewapende mannen.

De mannen vroegen naar geld en bestormden de kamers. De heer des huizes, die het gestommel en hulp kreten hoorde, begaf zich naar de kamer waar zijn jachtgeweer was en schoot gericht op een van de verdachten. De overige verdachten trokken hun gewonde kompaan uit de woning, maar lieten hem uiteindelijk achter en sloegen op de vlucht.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst werd een ambulance ingeschakeld. Het ambulancepersoneel constateerde bij aankomst dat de verdachte geen teken van leven meer vertoonde. (tekst loopt door onder foto)

Bij de verdachte is een vuistvuurwapen aangetroffen. Een bewaker is tijdens de overval overmeesterd en moest slagen incasseren. Hij klaagde van pijn en is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling.

Het ontzielde lichaam van de verdachte waarvan zijn identiteit nog niet bekend is, is voor obductie in beslag genomen. De zaak is ter plaatse overgedragen aan Kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten. Aan de aanhouding van de overige verdachten wordt hard gewerkt.

De heer des huizes is ondernemer en heeft een vergunning voor zijn jachtgeweer.

