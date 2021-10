Rover doodgeschoten bij overval in woning

Een rover is zondagavond doodgeschoten bij een overval in een woning aan de Katwijkweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie hebben enkele rovers een woning binnengestormd om een overval te plegen. Daarbij is er op een van de criminelen geschoten die ter plaatse het leven heeft gelaten. De overige verdachten wisten te ontkomen.

Op het moment van schrijven is het nog onbekend wie de rover heeft doodgeschoten.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Later meer.