Dief week na vrijlating uit gevangenis weer opgepakt

Een man is zaterdagavond opgepakt voor een auto-inbraak in Paramaribo. Hij was pas een week weer vrij, na het uitzitten van een straf in de gevangenis. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, weer in verzekering gesteld.

Hij had in de nacht van vrijdag op zaterdag in een auto ingebroken, waarbij hij parfum en schoeisel buitmaakte. Aan de hand van vastgelegde camerabeelden kon men achterhalen dat hij degene was die in de auto heeft ingebroken.

De politie heeft hem kort na de auto-inbraak opgespoord en aangehouden. De gestolen goederen zijn niet teruggevonden. De verdachte kon geen zinnig antwoord geven op de vraag, wat hij met de spullen heeft gedaan.

De man is een bekende van de Surinaamse politie; hij is meerdere malen in aanraking gekomen met justitie voor diefstallen.