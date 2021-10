Hubert Rampersad aangetrokken om ABOP bij te staan

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in Suriname, onder voorzitterschap van Ronnie Brunswijk, heeft Hubert Rampersad aangetrokken om de politieke partij bij te staan. Dat heeft Rampersad woensdag zelf laten weten.

Rampersad, die in Miami woonachtig is, vloog naar Suriname en is woensdag officieel begonnen bij de ABOP. Hij kreeg een rondleiding op het kabinet van de vicepresident door vp Brunswijk zelf en noemt het een mooie uitdaging.

Volgens Rampersad is hij in Suriname, om het land te helpen via de ABOP.

“De heer Brunswijk is heel erg gericht op innovatie en ontwikkeling. Alleen zo kunnen we Suriname duurzaam redden. Hij heeft mij daarom gevraagd om uit Amerika hier naartoe te komen om hem, zijn partij en zijn ministeries bij te staan”, aldus Rampersad.