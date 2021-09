Aandachtspunten bij het importeren en exporteren per container

Heeft u regelmatig te maken met import en export van en/of naar Suriname? De meest veilige manier om goederen met een behoorlijke afmeting te vervoeren of regelmatig terugkerend transport te regelen, is per container. De kosten van zeevracht zijn de afgelopen periode behoorlijk gestegen. Eigen containers kopen of huren tegen aantrekkelijke tarieven kan uiteindelijk een behoorlijke besparing opleveren.

Zelf containers kopen en/of huren

Er zijn uiteraard logistieke bedrijven die volledig kunnen ontzorgen op het gebied van import, export en vervoer op locatie. Hier hangt echter vaak een behoorlijk prijskaartje aan. Door zelf zaken te regelen en eigen containers te gebruiken, is het makkelijker om grip te houden op de kosten. Ook als u voor een expeditiebedrijf kiest dat de afhandeling van A tot Z voor u verzorgt, kan het behoorlijk wat schelen wanneer u werkt met eigen containers. Het is altijd niet nodig om gloednieuwe containers te kopen. Ook refurbished containers zijn een goede optie. Dit zijn weliswaar gebruikte containers, maar zijn volledig opgeknapt en herzien. Ook refurbished containers voldoen aan alle eisen die aan een zeecontainer gesteld worden.

Optimale flexibiliteit met huurcontainers

In sommige gevallen is het aantrekkelijker om containers te huren, bijvoorbeeld als u nog niet precies weet hoe vaak u deze nodig gaat hebben. Mocht er op korte termijn iets veranderen, bijvoorbeeld als de vraag naar een product sterk toeneemt, dan is het vrijwel altijd mogelijk om op zeer korte termijn extra huurcontainers ter plaatse te krijgen. Door te huren behoudt u ook optimale flexibiliteit wanneer u tijdelijk minder containers nodig heeft. Zo loopt u minder risico als ondernemer.

Import- en exportregelingen met Suriname

Suriname bevindt zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Daardoor zijn er een aantal zaken die op orde moeten zijn voor import en export per container. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten welke invoerheffingen u moet betalen in het land waar u invoert. Voert u bepaalde goederen in vanuit Suriname, dan wordt u door de Europese wet gezien als producent. De goederen die u invoert moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving ten aanzien van milieu, veiligheid en gezondheid.

Meer informatie over de import- en exportregels ten aanzien van Suriname vindt u onder andere op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Ook is er sinds een aantal jaar een Surinaams-Nederlandse Kamer van Koophandel en Industrie die ondernemers uit beide landen ondersteunt.