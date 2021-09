9 coronadoden en 430 nieuwe besmettingen afgelopen 24 uur

In Suriname zijn woensdag 29 september weer 9 coronadoden genoteerd. Ook zijn er 430 nieuwe besmettingen na 1.137 testen geregistreerd. Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal personen dat aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is overleden in het land, is gestegen naar 879.

Afgelopen etmaal zijn ook 10 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 108 patiënten verpleegd. 16 zieken zijn in de intensive care units.

Het dashboard na de update woensdagavond.