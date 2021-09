Ook Suriname heeft last van stijgende vrachtkosten zeecontainers

De vrachtkosten voor het transporteren van containers via zeehavens zijn in de afgelopen maanden drastisch gestegen. Deze stijging maakt dat de inkoopprijzen van goederen afhankelijk van de afstand vanuit welke zeehaven ze geleverd worden, als gevolg hiervan ook stijgen.

Sommige havens sluiten nog altijd plotseling door de Covid-19 situatie en er is ook een tekort aan lege containers. De prijs voor het vervoer van 40ft container stijgt op week basis met 3%. Het gebruik van zeecontainers kostte voor de pandemie ongeveer 2000 US-dollar. De container prijzen zijn nu 5 maal duurder geworden dan voor de COVID-19 pandemie.

De verwachting is dat de kosten voor vervoer via zee weer gaan dalen, maar zeker niet voor 2023. En hoewel de capaciteit omhoog zal gaan, zullen de kosten niet teruggaan naar het niveau van voor de coronacrisis. De hoge kosten hebben natuurlijk ook een effect op de import van de basis- en strategische goederen alsook op de luxegoederen in Suriname.

De containerkosten worden uiteraard doorberekend in de inkoopprijzen van goederen waardoor de lokale winkelprijzen stijgen. De afdeling Algemeen Economisch Beleid van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft dit bij de analyses van de importen ook waargenomen.

De CIF-prijzen (inkoopprijzen) voor de import van basis- en strategische goederen zijn gemiddeld met 78% gestegen.