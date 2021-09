Voertuigen biologisch stoomreinigen in Suriname bij Matraxx

Het bedrijf Matraxx, welk al jaren bekend staat voor het reinigen en stomen van matrassen en banken, heeft haar diensten uitgebreid. Onlangs werd achter de Hermitage Mall, op het terrein van TBL Cinema een carwash geopend. Maar het is niet gewoon nog een carwash: het bedrijf heeft zich met deze carwash gespecialiseerd in het stoomreinigen van voertuigen met biologische reinigingsproducten. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar doet ook een bijdrage aan het bestrijden van het COVID-19 virus.

Matraxx heeft bewust gekozen voor de stoommethode, omdat er volgens de groene gedachte wordt gewerkt, door middel van biologisch reinigen. De voordelen daarvan zijn dat er wordt bezuinigd met water. Maar ook laat stomen van je auto de verflak langer leven. Waar je volgens de orthodoxe manier wel 150 liter water zou gebruiken voor het wassen van een auto, wordt er bij de stoommethode maar ongeveer vijf liter water gebruikt.

Het biologisch reinigingsproces geschiedt met probiotische bacterieën. Het systeem zorgt ervoor dat er een biologische beschermlaag in je auto aangebracht wordt. Met dat schild ben je met factor 10.000 beschermd in je auto tegen elk virus, elke schimmel en bacterie. Met de reinigingsproducten wordt er een bacterie aangebracht in de ruimte. Deze kan de patogeen herkennen als vijand, waardoor het zijn plek bezet gaat houden, zodat het daar niet meer terecht kan. Het stopt het virus om te kunnen vermenigvuldigen, waardoor ze aan een natuurlijke dood sterven.

“Beter dan dit kan je je auto niet wassen. Je auto is niet alleen beschermd, maar ruikt en voelt ook anders aan van binnen”, zegt bedenker Robert Geer. De uitdaging is om meerdere mensen gebruik te laten maken van deze vorm van het schoonmaken van je auto.

De carwash is nog niet officiëel geopend, maar Matraxx is al gestart met het geven van trainingen, zodat geïnteresseerden ook gebruik kunnen maken van dit concept. Het is de bedoeling dat er mensen getraind worden tot zelfstandige ondernemers met hun eigen carwashes, waar er gebruik wordt gemaakt van dit nieuw systeem. Geer hoopt dat op deze manier ondernemerschap omarmd wordt. Hiernaast is het ook de bedoeling dat het aantal carwashes van Matraxx binnen twee jaren drastisch groeit en er in elke district en in elk resort een carwash te vinden is.

Ook wil Matraxx andere carwashes interesseren om ook gebruik te maken van de producten. Matraxx laat een ieder binnen komen die iets anders in hun leven wil hebben. “Het is de bedoeling dat op een gegeven moment de bewustwording zo groot is dat er sprake is van milieuwvriendelijke, niet waterverslindende biologisch gereinigde auto’s.

Suriname heeft het voorrecht om als eerst kennis te maken met deze methode van Matraxx. Naast de vele carwashes, is het bedrijf ook bezig een abonnement systeem te ontwikkelen, welke bijna af is. Hierna gaat het bedrijf met hetzelfde concept uitbreiden in het Caraibisch gebied en verder.