Automobilist sloeg af en verleende geen voorrang aan bromfietser; rijbewijs ingevorderd

De automobilist die de 19-jarige bromfietser Mitchel Kasandimedjo aanreed, waardoor hij kwam te overlijden, heeft geen voorrang verleend aan het slachtoffer. De autobestuurder sloeg rechtsaf om een inrit op te rijden. Daarbij verleende de chauffeur geen voorrang aan het rechtdoorgaand verkeer en reed de bromfietser aan, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Meerzorg kreeg op dinsdag 28 september omstreeks 07.45 uur de melding van een aanrijding tussen een bromfietser en een autobestuurder. De wetsdienaren begaven zich naar de locatie en troffen de bromfietser die niet aanspreekbaar was, op het wegdek aan. Op zijn achterhoofd had hij een barstwond, waaruit er bloed sijpelde.

In kritieke toestand werd het verkeersslachtoffer met de ambulance van de R.G.D. poli van Meerzorg afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De bromfietser werd ter verpleging op de afdeling ICU opgenomen, alwaar hij omstreeks 21.30 uur in de avond het leven liet.

Het voorlopig politioneel onderzoek heeft uitgewezen dat de autobestuurder over de Meerzorgweg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Wijdenboschbrug en ging richting de Oost-westverbinding. De bromfietser Mitchel reed in de tegenovergestelde richting en wel op de rijstrook welke bestemd is voor het langzaam verkeer.

Ter hoogte van de Chinese vereniging sloeg de autobestuurder rechtsaf om de inrit van het voormeld zakenpand op te rijden. Daarbij verleende de chauffeur geen voorrang aan het recht doorgaand verkeer en reed de bromfietser aan.

Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het rijbewijs van de autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde is ingevorderd. Het ontzielde lichaam van Mitchel is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Oost meldt de politie.