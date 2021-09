Bromfietser in ziekenhuis overleden na aanrijding Meerzorg

De 19-jarige Mitchel Kasandimedjo is dinsdag omstreeks 21.30 uur op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Hij was dinsdagmorgen betrokken bij een zware aanrijding aan de Meerzorgweg in Suriname.

De jongeman liep daarbij zwaar lichamelijk letsel op en werd vervoerd naar het ziekenhuis. Hij lag sindsdien op de Intensive Care. In de avonduren is hij overleden.

De bromfietser reed over de Meerzorgweg toen hij botste tegen de auto (foto). Vermoedelijk werd hem geen voorrang verleend. De Surinaamse politie was ter plekke geweest om deze zaak te onderzoeken.

De autobestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol.