7 coronadoden en 318 nieuwe gevallen zaterdag 18 september

In Suriname zijn zaterdag 18 september weer 7 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie, in Suriname is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is hierdoor gestegen naar 803.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 318 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 718 keer testen (44%).

Hoewel de cijfers van het dagelijks aantal besmettingen hoog zijn, stijgt het aantal ziekenhuisopnamen niet snel. Het aantal is zaterdag juist iets gedaald van 102 (vrijdag) naar 90.

Het reproductiegetal oftewel de ‘r’ bedraagt op dit moment 1,44. Ook zijn er 4.874 positief geteste personen in isolatie.

De cijfers van zaterdag 18 september 2021: