611 nieuwe besmettingen en 8 coronadoden; ziekenhuisopnamen gestegen

In Suriname zijn vrijdag 17 september weer 8 coronadoden genoteerd. Ook zijn er 611 nieuwe besmettingen na 1.510 testen op één dag geregistreerd (40%).

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat de ziekenhuisopnamen zijn gestegen.

Het aantal personen in ziekenhuizen is gestegen van 87 op donderdag, naar 102 en het aantal patiënten in de ICU van 18 naar 22.

De druk op de medische zorg neemt door de toename van COVID-19-geïnfecteerden enorm toe. Niet alleen de beschikbaarheid van bedden is zorgelijk, maar ook het gedeelte van het personeel in de tweede lijn, die aan het uitvallen is.

De cijfers van vrijdag 17 september 2021: