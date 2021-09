NDP-Saramacca verdeelt 2.000 schoolpakketten

De komende dagen gaat de Nationale Democratische Partij (NDP) afdeling Saramacca 2.000 schoolpakketten verdelen in alle zes ressorten van het district inclusief de dorpen.

De schoolpakketten zijn donderdag in ontvangst genomen en gesorteerd om verdeeld te worden aan minder draagkrachtigen. Het gaat om de studenten van GLO, VOJ en VOS niveau.

NDP-parlementariër Jayant Lalbiharie zegt dat het sociaal contract met de gemeenschap door gaat.

Het doel van dit project is om de studenten aan te moedigen voor het nieuw schooljaar in Suriname. Daarnaast zal volgens Lalbiharie het project positief bijdragen bij de ouders en of verzorgers.