Nederlanders in Suriname gekneveld en beroofd in woning

Twee Nederlanders in Suriname zijn vrijdagochtend tussen 04.00u en 05.00u in een woning in het district Wanica overvallen door vijf gemaskerde rovers, gewapend met vuistvuurwapens. Zij lagen te slapen en schrokken wakker toen hun kamerdeur werd ingetrapt.

Voordat zij iets konden doen werden zij overrompeld en vast gekneveld met tie-wraps. Het huis werd overhoop gehaald alsook een auto in de garage. De rovers zijn ervandoor gegaan met geld in SRD en USD, persoonlijke documenten, sieraden, telefoon- en televisie toestellen.

De Nederlanders werden gekneveld in hun kamer achtergelaten en hebben geen letsel opgelopen. Nadat zij zich konden bevrijden, schakelden zij de politie in.

De rovers hadden de dievenijzer van een raam van de keuken geforceerd om de woning te betreden. Hoe zij de plaats hebben aangedaan en verlaten is niet bekend.

De Surinaamse politie werkt aan de aanhouding van de verdachten.