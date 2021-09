President Santokhi naar Mexico vertrokken voor Celac Summit

De Surinaamse president Chan Santokhi is vannacht met American Airlines naar Mexico vertrokken. Hij zal morgen de 6e summit van de Celac (Community of Latin-American and Caribbean States) namens Suriname bijwonen Dat is een staatshoofden conferentie van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

Naast de Celac-top heeft de president een werkbespreking met president Andrés Manuel López Obrador van Mexico.Na de staatshoofden conferentie vliegt hij richting de VS, waar hij de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal toespreken op 22 september.

In de VS zullen de Caribische leiders via een virtuele ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Joe Biden.Er zullen ook bilaterale gesprekken gevoerd worden met regeringsleiders van andere landen.