4.022 kilo cocaïne in container uit Suriname onderschept in Rotterdam

De douane in Rotterdam heeft vannacht in de haven 4.022 kilo cocaïne onderschept. De cocaïne werd gevonden in een container uit Suriname, die gevuld was met hout. De container was bestemd voor een bedrijf in Polen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam.

De drugsvangst met een straatwaarde van meer dan 301 miljoen euro, is grootste cocaïnevangst in de Rotterdamse haven van de afgelopen jaren, bevestigt een woordvoerder.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.