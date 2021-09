SPWE verzorgt workshop ondernemerschap aan jongeren

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft op verzoek van de stichting Rumas een workshop verzorgd aan 32 jongeren in de leeftijdscategorie van 8 jaar tot 16 jaar. Het doel van de workshop is om het talent van de kinderen om te zetten in ondernemerschap. De workshop heeft plaatsgevonden op donderdag 16 september.

Simone Haridat, projectcoördinator bij de SPWE, heeft aangehaald dat het een fantastisch initiatief is van de stichting Rumas om de kinderen op een creatieve manier bij te brengen wat ondernemerschap inhoudt. Haridat heeft duidelijk gemaakt dat de vaardigheden van ondernemerschap middels spelen en opdrachten de doelgroep is bijgebracht. Ook heeft zij te kennen gegeven onder de indruk te zijn van de creativiteit en enthousiasme van de kinderen.

De directeur van stichting Rumas, Emmy Hart, heeft duidelijk gemaakt dat het ministerie van AW&J benaderd is door de stichting om jeugdprojecten te ondersteunen. Volgens Hart is er gekozen voor deze doelgroep, omdat het om creatieve vorming gaat.

Hart benadrukt dat stichting Rumas met tal van projecten bezig is in Suriname en ook een na-traject zal volgen. Verder heeft Hart haar dank uitgebracht aan het ministerie van AW&J voor de ondersteuning en ook een speciale dank aan de SPWE voor het geven van de workshop aan de jongeren.