Onderneemster beroofd van doos met SRD 300.000

Een 43-jarige onderneemster in Suriname is zaterdag aan de Bankastraat beroofd van een doos inhoudende SRD 300.000. Zij kwam uit een shop naar buiten en werd meteen overvallen door twee gemaskerde en gewapende criminelen.

De vrouw had geld bij zich die zij kort tevoren had opgehaald bij andere filialen. Zij besloot als laatst te gaan bij het filiaal aan de Bankastraat. Zij stopte daar en plaatste het geld in een doos. Toen zij uit de shop kwam, werd zij overvallen door de twee rovers die gewapend waren met een vuistvuurwapen.

Behalve SRD 300.000 zijn ook een gouden halsketting, een armband en tablet gestolen. De criminelen namen na hun snode daad plaats in een gereedstaande witte Vitz waarvan het kenteken onbekend is.

Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij werkt aan de aanhouding van de rovers.