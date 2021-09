Nieuwe criminaliteit met ‘hulp’ van sociale media

“Toon niet op sociale media dat je op vakantie bent, of op een andere manier ver weg van huis, inbrekers maken hier gebruik van”. Het is al een tijdje bekend dat het inderdaad niet verstandig is om je sociale media aan je GPS te koppelen, laat staan foto’s te posten vanaf je vakantieadres. Maar bezittingen tonen zoals kettingen, horloges of dure instrumenten is ook niet aan te raden.

Selfiecultuur trekt criminaliteit aan

Op vakantie, nippend aan een cocktail op een mooi strand met ondergaande zon, het zorgt tegenwoordig voor een iets andere sensatie bij hen die actief zijn op sociale media. En dat zijn er nogal wat. Veel van hen kunnen het niet nalaten zulke mooie momenten direct te delen met online vrienden of, wat minder respectvol uitgedrukt, volgers. Het dient geen hoger doel dan een soort tevredenheid die alleen maar groeit wanneer veel mensen via die sociale media het leuk blijken te vinden dat de afzender op het strand een cocktail drinkt. De selfiecultuur, het blijft een apart fenomeen, zeker als dit criminaliteit aantrekt.

Likes

Het kortstondige geluk van veel likes valt in het niet bij de ellende van een diefstal. Dieven zien meer dan een mooie selfie, zij concluderen dat de maker van de foto voorlopig niet thuis is, hetgeen het makkelijker maakt hun slag te slaan. Of, en dat is wat actueler, dat er op die selfie een Rolex-horloge, een kostbaar sieraad of iets anders te zien is dat aardig wat geld opbrengt bij de lommerd. Zowel een inboedelverzekering als een reisverzekering bieden financiële compensatie bij onverhoopte diefstal als indirect en oneerlijk gevolg van een onschuldige selfie, maar een bekende uitdrukking luidt dat voorkomen beter is dan genezen. Een trauma of angststoornis als gevolg van misdaad zit in een klein hoekje en daar kunnen verzekeraars niet zo veel tegen beginnen – geestelijke schade is niet in geld uit te drukken.

Criminaliteit niet altijd geregistreerd

Al is het voorkomen van dergelijke vergrijpen (ook zonder posts op sociale media) niet volledig mogelijk. Deze ingezonden brief van Mark Karg, inspecteur van de politie, is wat dat betreft niet hoopgevend: er is ondanks gepubliceerde cijfers veel niet-geregistreerde criminaliteit, waaronder overvallen en inbraken niet zelden vallen. Hetgeen de vraag oproept of het ooit zal stoppen. Tot het zover is dient men rekening te houden met wat men toont op de digitale platformen. Dat betreft dus verblijfplaats én bezittingen. Het is een tijd waarin men graag geluk en rijkdom deelt, maar vakantiefoto’s zijn drie weken later even leuk om met vrienden te delen. Net als sieraden ook in real life aan vrienden getoond kunnen worden.