Project om Surinaamse burgerlijke stand gegevens van 1828 – 1950 digitaal te maken

Er komt een groot onderzoek naar de bevolking van Suriname. Dit dankzij het feit dat gegevens van de Surinaamse burgerlijke stand van de periode 1828 – 1950 nu digitaal beschikbaar zijn.

Hiervoor zullen eerst alle geboorteaangiften uit Suriname vanaf 1828 ingevoerd worden in een database. Later volgen ook de huwelijks- en overlijdensakten. Zo wordt er gebouwd aan een bestand van alle inwoners van Suriname in de koloniale tijd. Dit bestand wordt online voor iedereen beschikbaar, bijvoorbeeld voor familieonderzoek.

Vanaf 1828 was het in Suriname verplicht om de geboorten, huwelijken en overlijdens van alle (vrije) mensen aan te geven, net als in Nederland. Deze aangiften vormen samen de burgerlijke stand. Het archief wordt bewaard in het Nationaal Archief Suriname. De aktes zijn gescand.

Historicus Coen van Galen van de Radboud Universiteit gaat onderzoek doen naar dit archief. Van Galen was eerder ook betrokken bij het project om de Slavernijregisters online ter beschikking te maken. Dankzij het werk van vele vrijwilligers en sponsoren staan sinds 1 juli 2018 de slavenregisters van Suriname online.

Van Galen kan het niet alleen doen en roept vrijwilligers op om mee te komen speuren en te helpen met de ruim 300.000 aktes die verwerkt moeten worden. Na verwerken zal de informatie openbaar worden gemaakt via de nationale archieven van Suriname en Nederland.

Volgens de historicus heeft het land een goede burgerlijke stand registratie en maakt verwerking daarvan dit inzichtelijk en overzichtelijk wat er in die periode met de Surinaamse bevolking gebeurde. Zo is na te gaan wat er met mensen gebeurde na de afschaffing van de slavernij.