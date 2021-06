VIDEO: MP houdt 2 militairen aan na inbraak bij autobedrijf Ringweg

De Surinaamse Militaire Politie (MP) heeft twee militairen aangehouden, die verdacht worden van betrokkenheid bij een grote inbraak bij autobedrijf B&R Vehicles aan de Ringweg-Noord. Bij de inbraak werden veel geld en wapens gestolen.

Woensdag werd militair U.P. aangehouden en vandaag werd bekend dat een tweede militaire verdachte met de initialen D.C. is aangehouden. Deze verdachte heeft een volmondige bekentenis afgelegd.

Bij de verdachte D.C.is ook een jachtgeweer, dat buit was gemaakt bij de inbraak, aangetroffen en in beslag genomen. Verder is bij zijn aanhouding ook een illegaal vuistvuurwapen op hem aangetroffen.

De vermoedelijke tipgever en een andere verdachte zijn ook in beeld gebracht. Aangezien het om burgers gaat, is de zaak tegen hen voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.

Het onderzoek duurt voort. Een omstander maakte een filmpje van de aanhouding: