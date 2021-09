TV: Surinaamse president Santokhi vanavond in College Tour

In het KRO-NCRV TV programma College Tour, is de Surinaamse president Chan Santokhi vanavond te zien. Hij liet daarbij weten koning Willem-Alexander uitgenodigd te hebben een bezoek te brengen aan zijn land. “De koning reageerde heel enthousiast”, zegt Santokhi in College Tour, waar hij onder leiding van presentator Twan Huys in gesprek ging met studenten.

Santokhi bracht afgelopen week een werkbezoek aan Nederland. Hij sprak onder meer met demissionair premier Mark Rutte, het bedrijfsleven en bracht een bezoek aan Paleis Noordeinde. Vlak voordat hij terugvloog naar Suriname gaf hij in College Tour een interview in de Beurs van Berlage in Amsterdam aan een grote groep studenten.

In College Tour vertelt de Surinaamse president dat onder het bewind van voormalig president Desi Bouterse de Nederlands-Surinaamse relatie bekoelde tot een dieptepunt. “We hebben de afgelopen week laten zien hoever we kunnen gaan met onze samenwerking. Dat mag best bekroond worden met een bezoek van de koning”, meent Santokhi.

De aflevering van College Tour is dinsdag 14 september om 20.35 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.