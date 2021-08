VIDEO: Veel belangstelling voor eerste Pfizer vaccinatie in Suriname

Op het KKF-terrein in Paramaribo worden momenteel de eerste prikjes met het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin gegeven. Uit onderstaande live beelden die Starnieuws maakte, is te zien dat de belangstelling groot is.

Het vaccin is ook geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze groep zal zich tot en met 17 jaar met een ouder/voogd moeten melden, die ook legitimatie en familieboek bij zich moeten hebben. Vanaf 18 jaar is alleen legitimatie nodig.

Het Pfizer-vaccin is deze maand in Suriname aangekomen, nadat de Surinaamse overheid meer dan 140.000 doses van het vaccin gedoneerd kreeg uit de VS.