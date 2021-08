VIDEO: Beeld Surinaamse kunstenaar vertraagd voor tentoonstelling door drugscontrole

Het beeld van de Surinaamse kunstenaar Carlos Blaaker uit Curaçao staat na ruim een maand eindelijk op ArtZuid in Amsterdam. Het zat vast in de Rotterdamse haven, werd onderworpen aan een drugscontrole en dat zorgde voor de vertraging. Voor zover bekend is er niets gevonden.

ArtZuid is een openbare beelden tentoonstelling die voor de zevende keer gehouden worden in Amsterdam Zuid. De Sculptuur Biënnale vindt plaats in de Apollolaan de Minervalaan van het sjieke Amsterdam Zuid en wordt iedere twee jaar gehouden.

Zeventig beelden van internationale kunstenaars zijn te zien op de tentoonstelling. Dit jaar ook een drietal met Caribisch/Surinaamse roots: Nelson Carrilho, Carlos Blaaker uit Curaçao en Marcel Pinas uit Suriname. ArtZuid is gratis toegankelijk en wordt tot 17 oktober 2021 gehouden.

Blaaker zegt tegen het Caribisch Netwerk dat hij blij en opgelucht is dat het beeld er nu eindelijk staat. Vanaf het begin van de Biënnale stond op de plek waar het beeld van Blaaker moest komen, een lege sokkel. Maar die lege plek werd gauw bezet. “Mensen gingen op de sokkel staan. Er ontstond een heel nieuw soort concept”, vertelt een breed lachende Blaaker.

Verslaggever Sam Jones sprak met de kunstenaar en met bezoekers van de openbare tentoonstelling en maakte deze reportage voor Caribisch Netwerk (NTR):