Vrouw middernacht op straat beroofd van tas

Een 44-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens de lockdown in Suriname, beroofd van haar tas met persoonlijke spullen. Dit gebeurde aan de Gemenelandsweg in de nabije omgeving van Apintie.

Het slachtoffer liep rond 01.00 uur over de Gemenelandsweg. Een onbekende man rukte ineens haar tas weg en nam daarna de benen. Het slachtoffer liep daarbij geen letsel op.

De vrouw schakelde de politie in en gaf door dat zij is beroofd. Ze heeft aangifte gedaan dat een ongewapende man haar heeft overvallen.

De Surinaamse politie is nog bezig met de opsporing van de verdachte.