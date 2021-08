Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich zondag laten vaccineren met Pfizer

In Suriname is het vanaf zondag 29 augustus ook mogelijk om zich te laten vaccineren met het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin. In de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in Paramaribo zullen de eerste Pfizer vaccins toegediend worden.

Het vaccin is ook geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze groep zal zich tot en met 17 jaar met een ouder/voogd moeten melden, die ook legitimatie en familieboek bij zich moeten hebben. Vanaf 18 jaar is alleen legitimatie nodig.

Het Pfizer-vaccin is deze maand in Suriname aangekomen, nadat de Surinaamse overheid meer dan 140.000 doses van het vaccin gedoneerd kreeg uit de VS.

Dat het vaccin nodig is blijkt ook vrijdag weer: er werden 234 nieuwe besmettingen geregistreerd na 650 keer testen (36%). Ook zijn er weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.