Ruim 300.000 prikken met coronavaccins gegeven in Suriname; 25% volledig gevaccineerd

In Suriname zijn er tot op dit moment 306.830 prikken met COVID-19 vaccin gegeven. In totaal gaat het om 197.221 personen die het vaccin reeds hebben gehad. Dat blijkt uit gegevens van de Surinaamse vaccinatie website laatjevaccineren.sr.

Van de 197.221 personen hebben 109.609 personen reeds twee prikken gekregen en zijn volledig gevaccineerd. Dat laatste is ruim een kwart van de populatie boven de 18 jaar (25,81%). 46,44% van de totale populatie boven de 18 jaar heeft minimaal 1 dosis gekregen.

De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, ziet in het vaccineren een belangrijk middel om de pandemie onder controle te krijgen en langzaam aan naar normalisatie over te gaan. Zijn advies is om de vaccinatiegraad in Suriname te verhogen om zo de druk op de zorg te verlagen.

Die druk is de laatste tijd iets aan het afnemen, maar door de stijging van het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen dagen kan dat zo weer omslaan. Die stijging wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de deltavariant.

Om het vaccineren in Suriname een extra boost te geven is nu ook het Pfizer-vaccin voorhanden. Dit na een donatie van de Amerikaanse overheid. Afgelopen weekend zijn 140.000 doses van dit vaccin op Zanderij aangekomen. De officiële overhandiging was zaterdag. Het Pfizer-vaccin zal de komende weken al toegediend worden aan personen die nog niet gevaccineerd zijn.

Met deze geste kan Suriname de doelgroep van 18+ bijstellen naar 12+. Het Pfizer-vaccin mag aan personen vanaf twaalf jaar toegediend worden. “Net als de overige vaccins zullen ook bij dit vaccin twee prikjes met een interval van 3 weken toegediend worden aan kinderen. Niet alleen kinderen zullen met het Pfizer-vaccin ingeënt worden, maar ook volwassenen”, aldus minister Ramadhin van Volksgezondheid.