Op woensdag 25 augustus 2021 vindt er een dubbele oratie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname plaats. Als eerste zal door mevr. Lydia V. Ori Ph.D een oratie worden gehouden getiteld: ‘Klimaatbewust georganiseerde Landbouwsystemen: de toekomst voor voedselzekerheid’. Hierna zal de leerstoel ‘Agrarische Produktie met de nadruk op Klimaatslimme Landbouw’ worden ingesteld die door mevr. Ori zal worden bekleed.

De Faculteit der Technologische Wetenschappen waar deze leerstoel bij zal worden ingesteld had als voorloper de Natuur-technische en de Technische faculteit die in 1980 ingesteld werden. De faculteit der Natuur-technische wetenschappen herbergde de studierichtingen plantaardige en dierlijke productie, landontwikkeling en delfstoffenproductie.

De faculteit der technische wetenschappen omvatte de studierichtingen bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. In 1986 zijn de studierichtingen van deze twee faculteiten opgegaan in de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De eerste leerstoel aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen is in 1991 ingesteld. Mevr. Lydia Ori Ph.D wordt de eerste vrouwelijke hoogleraar van deze faculteit.

De tweede oratie zal door de jongere broer van mevr. Ori, dr. Henry. R. Ori worden gehouden. Zijn oratie is getiteld: “Wat is onderwijs ons werkelijk waard? Naar een proactief onderwijsbeleid’. Dr. Ori zal de leerstoel ‘Onderwijskunde met betrekking tot Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie’ aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) bekleden.

De voorloper van de FMijW, de sociaal-economische faculteit is in 1975 ingesteld en had een sociale en economische studierichting op doctoraal en licentiaatsniveau. In 1986 zijn de studierichtingen van deze faculteit opgegaan in de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, waarin ook de studierichtingen Rechten en Public Administration opgenomen waren. De eerste leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen is in 1992 ingesteld. Het wordt de derde keer dat er aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen een leerstoel ingesteld wordt.