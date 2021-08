Pfizer-vaccins uit VS officieel overgedragen aan Suriname

De Amerikaanse ambassadeur in Suriname Karen Lynn Williams heeft de donatie van Pfizer-vaccins uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) dit weekend officieel overdragen aan Suriname. De symbolische overhandiging vond op zaterdag 21 augustus 2021 plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). BIBIS-minister Albert Ramdin en collega-minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid hebben de vaccins in ontvangst genomen. De meer dan 140.000 doses zijn op vrijdag 20 augustus gearriveerd in Suriname.

Deze partij vloeit voort uit een grote donatie van de VS aan het Caribisch gebied. Amerika heeft in totaal 160 miljoen doses geschonken aan de Caribische landen. Hieruit krijgt Suriname 580.000 doses, waarvan de eerste tranche van 140.000 vrijdag is gearriveerd. Tijdens de overhandiging bedankten beide ministers de Amerikaanse ambassadeur voor de donatie en onderstreepten zij het belang van vaccinatie.

Volgens minister Ramadhin ligt het in de bedoeling om het Pfizer-vaccin de komende weken al toe te dienen aan personen die in Suriname nog niet gevaccineerd zijn. Met deze geste kan Suriname de doelgroep van 18+ bijstellen naar 12+. Het Pfizer-vaccin mag aan personen vanaf twaalf jaar toegediend worden. “Net als de overige vaccins zullen ook bij dit vaccin twee prikjes met een interval van 3 weken toegediend worden aan kinderen. Niet alleen kinderen zullen met het Pfizer-vaccin ingeënt worden, maar ook volwassenen”, zei minister Ramadhin.

Ambassadeur Williams gaf aan dat de strijd tegen Covid-19 geen enkel gedefinieerd front heeft en inzet van ieder vereist is. Er is volgens haar samenwerking en vastberadenheid van eenieder nodig als men wil winnen. Zij spreekt de hoop uit dat met deze donatie Surinamers alle beschikbare mogelijkheden zullen aangrijpen om zichzelf te beschermen en hun dierbaren. “Met dit vaccin heeft Suriname meer mogelijkheden om meer mensen te vaccineren.” Minister Ramadhin geeft aan dat inmiddels 40% van de doelgroep 18+ een eerste doses heeft gehad. Voor een behoorlijke dekking zullen mensen een tweede prikje moeten nemen. Het streven is om 70% dekking te halen.

Suriname is op 23 februari 2021 gestart met het vaccineren. Tot heden zijn al bijkans 240.000 doses aan vaccins toegediend. In eerste instantie bestond de keus uit AstraZeneca en Moderna uit Nederland en daarna Sinopharm uit China. Vanaf de komende week mogen mensen ook kiezen voor Pfizer. Pfizer is overigens het vaccin dat als eerste goedgekeurd is door de WHO. De minister doet een dringend beroep op de samenleving zich te beschermen middels vaccinatie.

Volgens de bewindsman is de Covid-19-situatie wat grimmiger. Het reproductiegetal is de afgelopen tijd gestegen en bedraagt nu 1,26. Dit reproductiegetal ook wel bekend als de ‘R’, laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Het besmettingspercentage blijft schommelen tussen de 20% en 30%. Ook is het gemiddeld aantal besmette gevallen dat per dag 70 was, nu gemiddeld 100 per dag. Voor de bewindsman reden te meer om de samenleving erop te attenderen waakzaam te zijn en zich te beschermen.