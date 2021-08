‘Nederland moet ook excuses aanbieden voor misdaden tegen inheemsen’

Nederland moet zijn excuses aanbieden aan Suriname, niet alleen voor het slavernijverleden maar ook voor de misdaden die Nederland pleegde tegen de inheemse bevolking. Dat bepleiten inheemse activisten.

Inge Pierre van stichting Kaikoesie vertelde vanmorgen in het KRO/NCRV radioprogramma ‘Spraakmakers’ waarom dat zo is; Europese kolonisten die in Suriname aankwamen troffen eerst de inheemse bevolking aan. Van hen is land geroofd. Ook heeft er daar genocide plaatsgevonden.

Volgens Pierre kan Nederland niet voorbijgaan aan het onrecht dat inheemsen in Suriname is aangedaan. Als er excuses komen aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten, dan moeten die ook voor de inheemsen komen. “Ga niet voorbij aan het feit dat inheemsen ook excuses behoeven”, aldus de activiste vanmorgen in het programma.

Ze geeft verder aan dat alle rechten van inheemsen in Suriname momenteel worden geschonden. Zo worden inheemsen bedreigd door Braziliaanse goudzoekers die in het Surinaamse binnenland actief zijn.