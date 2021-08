Stijging van COVID-19 gevallen Suriname mogelijk door deltavariant

Het aantal COVID-19-gevallen in Suriname is al geruime tijd weer aan het stijgen. Zo werden er op zondag 22 augustus 132 nieuwe gevallen geregistreerd na 281 keer testen (47%). Vrijdag en zaterdag ging het om 140 respectievelijk 161 gevallen. Er wordt serieus rekening mee gehouden dat de zogeheten deltavariant een rol hierin speelt.

Dat zegt de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, dit weekend tegenover ABC-online nieuws. Volgens hem is er momenteel sprake van community spreading van de deltavariant en is vaccineren een belangrijk middel om de pandemie onder controle te krijgen.

Het streefcijfer van de Surinaamse overheid van maximaal 70 nieuwe besmettingen per dag wordt niet gehaald. Sinds Suriname in de zogenoemde derde golf zit, is zij daar niet uit gekomen. Een mogelijke vierde golf zou mogelijk ook nog op komst kunnen zijn zegt de directeur.

Uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering blijkt verder dat er weer 2 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is daardoor gestegen naar 699. Verder zijn 71 personen in ziekenhuizen opgenomen en 14 op de intensive care.

Het interview met de directeur van Volksgezondheid en daaronder de cijfers van zondag 22 augustus 2021: