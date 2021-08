Vp Brunswijk: “Jaïr Tjon En Fa mag op mijn ondersteuning rekenen!”

De Surinaamse baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa krijgt de volledige steun van vice-president Ronnie Brunswijk, voor zijn plannen om in 2024 deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs, Frankrijk. Dat heeft de vp vandaag zelf laten weten.

“Ik heb de minister en directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) sterk op het hart gedrukt onmiddellijk plannen te maken om Tjon En Fa structureel te ondersteunen”, aldus Brunswijk. Tjon En Fa zal op weg naar 2024 deelnemen aan verschillende oefenwedstrijden in het buitenland.

De 27-jarige Jaïr werd vorige week vierde op de Olympische Spelen in Tokio. Hij is daarmee de eerste Surinaamse baanwielrenner in een keirinfinale op de Olympische Spelen. Hij gaf daarbij ook aan dat hij het liefst doorgaat tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maar dat is onzeker vanwege het gebrek aan financiële middelen. Zijn ouders zorgen voor de financiële ondersteuning, maar dat wil hij ze niet nog drie jaar aandoen en moet daarom op zoek gaan naar sponsors.



ROS is al bezig met een uitgebreid plan om topsporters te helpen zonder hoofdbreken Suriname verder waardig uit te dragen. Bij alle takken van sport moeten sporters kunnen aankloppen bij de overheid voor de nodige steun vanaf trainen tot aan de wedstrijden toe. Dit kwam op woensdag 18 augustus 2021 naar voren tijdens het beleefdheidsbezoek van de wielrenner (foto).



De ROS-minister Gracia Emanuel en ROS-directeur Gordon Touw Ngie Tjouw waren ook aanwezig. Het bezoek van Tjon En Fa stond in het licht van het behalen van de vierde plaats onlangs bij de finale van de Keirin op de Olympische Spelen in Tokio (Japan). Hoewel hij geen medaille heeft behaald voor Suriname, is de geweldige prestatie van Tjon En Fa als een die de regering van Suriname extra aanspoort om beter te investeren in sporters.



De ontwikkeling van de sportaccommodaties en andere randvoorwaarden zijn nog niet wat het wezen moet in Suriname. Het is daarom prijzenswaardig dat individuele sporters als Tjon En Fa zich op eigen kosten blijven inzetten en met goede prestaties Suriname op de wereldkaart zetten.

De vader van Jair, Eddy Tjon Eng Fa, haalde aan dat zij als ouders altijd geloofd hebben in de droom van hun zoon en dus daarom hem financieel hebben ondersteund. Hun zoon heeft hen niet teleurgesteld. Het was voor mij een eer deze sporter te ontvangen.

De sporter heeft afgelopen weekend ook een bezoek gebracht aan president Santokhi. Hij werd door een delegatie vanaf Zanderij onder politie begeleiding naar het kabinet van de president gebracht.