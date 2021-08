Totaal aantal coronadoden stijgt met 3 naar 692

In Suriname zijn er woensdag 18 augustus weer 3 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal personen dat tot nu toe overleden is na een COVID-19 besmetting is hierdoor gestegen naar 692.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 114 nieuwe gevallen zijn genoteerd na 354 keer testen (32,2%).

In de Surinaamse ziekenhuizen liggen op dit moment 73 personen, die behandeld worden aan de gevolgen van COVID-19. Op de intensive care afdeling liggen er 19 personen.

De cijfers van woensdag 18 augustus 2021: