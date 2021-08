VIDEO: Jaïr hoopt op sponsors na 4e plek finale Olympische Spelen

Jaïr Tjon En Fa is de eerste Surinaamse baanwielrenner in een keirinfinale op de Olympische Spelen. Hij werd zondag in Japan vierde in de finale. “Helaas niet gelukt, maar ik ben wel blij met het resultaat” zei de sportman tegen de NOS. Hij gaf daarbij ook aan dat hij het liefst doorgaat tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maar daarvoor op zoek is naar sponsors.

Zijn toekomst is erg onzeker en dat heeft te maken met een gebrek aan financiële middelen. “In Suriname hebben we niet veel sponsors. Dus het lastig om het geld bij elkaar te krijgen. Hopelijk maakt deze vierde plek wat los”, zei Jaïr tegen de omroep.

De laatste jaren zorgden zijn ouders voor de financiële ondersteuning. Tjon En Fa: “Dat is voor hen ook moeilijk, ik wil ze dat niet nog drie jaar aandoen. Er zijn een heleboel mensen die achter me staan. Maar bedrijven zijn niet altijd gul om te sponsoren. Dat maakt het lastig.”

Bekijk het interview hieronder: