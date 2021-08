VIDEO: Jaïr Tjon En Fa weer in Suriname en op bezoek bij president

De Surinaamse baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa is weer in Suriname en heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan president Santokhi. Hij werd door een delegatie vanaf Zanderij onder politie begeleiding naar het kabinet van de president begeleid.

De 27-jarige Jaïr werd vorige week vierde op de Olympische Spelen in Tokio. Hij is daarmee de eerste Surinaamse baanwielrenner in een keirinfinale op de Olympische Spelen.

Hij gaf daarbij ook aan dat hij het liefst doorgaat tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maar dat is onzeker vanwege het gebrek aan financiële middelen. Zijn ouders zorgen voor de financiële ondersteuning, maar dat wil hij ze niet nog drie jaar aandoen en moet daarom op zoek gaan naar sponsors.

Bij Fort Zeelandia onderweg naar het kabinet, werd Jaïr opgewacht door wielrenners en fietsfanaten. Onderaan een filmpje van de ontmoeting met de president.