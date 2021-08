Wielrenner Jaïr Tjon En Fa in finale keirin Olympische Spelen

De Surinaamse baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa heeft zich zaterdagavond (lokale tijd) geplaatst voor de finale van de keirin op de Olympische Spelen in Tokio (Japan).

Keirin is een discipline in het baanwielrennen, die ontstaan is in Japan. Tjon En Fa die voor Suriname uitkomt, wist in beide heats zaterdag de derde plaats te bemachtigen.

De finale is iets voor middernacht (lokale tijd 23.51u).

UPDATE: Tjon En Fa eindigde in de finale als vierde en neemt helaas geen medaille mee naar Suriname.