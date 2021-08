Dak van auto die dwars onder truck reed compleet weggerukt, 2 mannen op slag dood

Dit is over van de auto die woensdagavond onder een trekker met hout op de Martin Luther Kingweg reed. Daarbij is het dak van de auto compleet weggerukt, zoals op de foto te zien is. De twee inzittenden, bestuurder Charles S. (38) en bijrijder Nolly P. (44), zijn ter plaatse overleden.

De 26-jarige truckchauffeur N.R. kwam vanuit een zijstraat van bovengenoemde weg en sloeg rechtsaf zonder rekening te houden met het doorgaande verkeer. De auto reed vanuit Paranam gaande richting Paramaribo. Iets voorbij Sol Paranam reed het voertuig dwars onder de trekker door (foto onder).

De brandweer werd ingeschakeld om de beknelde inzittenden te bevrijden. De zaak is overgedragen aan verkeer unit regio midden voor verder onderzoek.

De trekker stond dwars over de weg:

Een stoffelijk overschot wordt weggebracht.