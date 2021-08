Ruim 83 kilo cocaïne in vergrendelingsstaven zeecontainers

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist laten weten dat de cocaïne, die in de vergrendelingsstaven van zeecontainers verstopt was, inmiddels op de afdeling Narcotica Brigade is gewogen.

De drugs hebben een totaal brutogewicht van 83,22 kilogram. Ook heeft de Surinaamse politie bovenstaande foto gedeeld.

Deze drugsmokkel methode is op maandag 2 augustus ontdekt door douane ambtenaren op de Jules Sedney Haven. Zoals eerder aangegeven zijn er inmiddels twee personen aangehouden en in verzekering gesteld in verband met deze strafzaak.

Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen plaats zullen vinden.

Het onderzoek duurt voort.