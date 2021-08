Directie Telesur blikt tevreden terug op vervolgmeeting met regering

De directie van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) blikt tevreden terug op de vervolgmeeting die zij op dinsdag 3 augustus 2021 heeft gehad met een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens het onderhoud is er wederom van gedachten gewisseld over de tarieven van het nutsbedrijf. Directeur Antonius benadrukt dat nagegaan wordt hoe deze op een verantwoorde manier aan te passen.

De directie zal verder werken aan de inzichten die de president met haar gedeeld heeft. Directeur Antonius heeft dinsdag een presentatie aan de regeringsdelegatie verzorgd betreffende niet alleen de tarieven, maar ook de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Het staatshoofd verwacht volgens hem dat Telesur ook in de huidige financiële crisis goed managet en als staatsbedrijf in deze periode een verantwoorde positie inneemt.

Het bedrijf is momenteel drukdoende met het glasvezelproject. De topman zegt dat het Telesur Nationaal Breedband Project (TNBP) op zich reeds is opgeleverd. Het bedrijf is thans bezig met de last mile optimalisering. Het gaat dan om het deel vanaf de grijze kasten langs de weg naar de huishoudens toe. “Dat is een deel dat niet in het TNBP zat en daar wordt nu aan gewerkt”, aldus directeur Antonius. Deze fase, waarin huis aan huis gewerkt wordt en huisinstallaties c.q. modems soms aan vervanging toe zijn, geniet het meest prioriteit.

Dit project, ondanks de Covid-19-situatie uitvoeren, is een van de uitdagingen voor Telesur. “Wij moeten met allerlei protocollen rekening houden, met de safety van onze medewerkers, maar ook die van de klanten.” Het lag in de bedoeling om vorig jaar met deze fase van start te gaan, maar dit is uiteindelijk dit jaar beter van de grond gekomen. “Wij zijn met een behoorlijke inspanning bezig om het te realiseren”, aldus directeur Antonius.

De topman ervaart de relatie tussen Telesur en de samenleving als positief. “Wij kennen als bedrijf ook onze verantwoordelijkheid.” Telesur is in dit kader van haar verantwoordelijk dan ook bezig met het lanceren van een campagne om de samenleving te informeren zich te laten vaccineren. Zo zal zij zich richten op de binnenlandsbewoners, die in hun eigen taal geïnformeerd zullen worden. “Onze corporate social responsibility geeft dat wij in dat opzicht ook een bijdrage kunnen leveren”. Dit deel van Suriname zal zodanig geïnformeerd worden “dat ala mang kan grab a tori dat deng mus go tek’ a pingi”, benadrukt directeur Antonius.