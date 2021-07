Meer dan 230 kilogram cocaïne in container tussen geschaafd hout

De 52-jarige truckchauffeur Frits S. is in verband met de vondst van harddrugs op donderdagmiddag 22 juli bij een verschepingsbedrijf aan de Abattoirweg aangehouden, door het Arrestatie Team van het Korps Politie Suriname.

Rechercheurs van de Narcotica Brigade werden ingeschakeld, nadat de douane recherche eerder op die dag was gestuit op meer dan 230 kilogram cocaïne. Het verderfelijk spul bevond zich in een container tussen geschaafd hout dat gereed stond voor verscheping meldt de Surinaamse politie.

Het geschaafd hout werd door Frits vanuit Weg naar Zee vervoerd naar het verschepingsbedrijf aan de Abattoirweg.

Bij het zien van de wetsdienaren van Narcotica Brigade en de leden van het Arrestatie Team, die op de locatie waren voor onderzoek, nam de truckchauffeur de benen.

Bij die gelegenheid werd hij gelijk in de kraag gevat. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het gaat om een ex-politieman.