Ex-politieman aangehouden in drugszaak haven

In de zaak waarbij de douanerecherche in Suriname donderdagmiddag op een hoeveelheid drugs tussen afgewerkt hout stuitte, is ene F.S. aangehouden. De verdachte bleek een truck chauffeur en ex-politieman te zijn. Tijdens het onderzoek merkte de politie dat een man plotseling begon te rennen bij het zien van de politie.

Eerder op de dag had de man de trekker met afgewerkte hout op het terrein geparkeerd voor verdere verscheping. Tijdens controlewerkzaamheden van de douane was hij plotseling spoorloos.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de douane na de vondst, de politie uren later pas in kennis stelde. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat belangrijke omstandigheden rondom het onderzoek zijn verstoord.

Het zou gaan om blokken drugs die tussen het verwerkte hout waren verstopt. De hoeveelheid is geschat op iets meer dan 200kg. De zaak is overgedragen aan de Surinaamse Narcotica Brigade, die het onderzoek verder zal verrichten.