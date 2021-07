Grote partij drugs tussen houtblokken op haven onderschept

Op de Jules Sedney haven in Suriname is weer een partij drugs aangetroffen. In de vooravond van donderdag 22 juli heeft de douane bij controlewerkzaamheden vermoedelijk een grote partij drugs onderschept.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de drugs tussen houtblokken zouden zijn aangetroffen. Het onderzoek is in volle vang. Er is nog geen officiële melding hiervan gemaakt.