Gestolen Prado onbeheerd aangetroffen te Sunny Point

De Toyota Prado die vandaag bij een roofoverval aan de Rahemalweg in Suriname was gestolen, is onbeheerd aangetroffen in het verlengde van de Carmen Jankiestraat te Sunnypoint.

Bij de gewapende roofoverval vanmorgen bij SHS verhuurbedrijf annex woning werden naast de zwarte Toyota Prado ook geldbedragen in SRD en USD, tablets, sieraden, sleutels en een telefoon gestolen. Vijf gewapende rovers hebben de eigenaar bruut overvallen.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse voor onderzoek.