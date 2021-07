Prado en veel spullen gestolen bij brute roofoverval SHS verhuurbedrijf (update)

Bij een gewapende roofoverval vanmorgen bij SHS verhuurbedrijf annex woning aan de Rahemalweg is een zwarte Toyota Prado, geldbedragen in SRD en USD, tablets, sieraden, sleutels en een telefoon gestolen. Vijf gewapende rovers hebben de eigenaar bruut overvallen in Suriname.



De eigenaar had rond kwart voor zes de deur van zijn kantoor opengemaakt. Hij liep naar de achterzijde van zijn bedrijf. Toen hij binnenkwam, zag hij de rovers die in het zwart gekleed waren en bivakmutsen ophadden. Zij waren gewapend met vuistvuurwapens en een jachtgeweer.

De criminelen hielden de man onder schot en sommeerden hem plat te liggen. Zij deden een plastic om zijn hoofd en gooiden hem op de vloer. Zij sloegen de eigenaar in elkaar aan zijn buik en rug. Hij hield een blauw oog over. De rovers knevelden hem vervolgens aan een stoel met kledingstukken en droegen hem op te vertellen waar het geld was.

De daders maakten toen geld uit het kantoor buit en gingen ook in de slaapkamer van de eigenaar die zij overhoop haalden. Zij namen uit de kamer sieraden en geld weg. Zij namen verder sleutels van auto’s en het pand weg. Ook maakten ze de Totoya Prado met kenteken PF 60-60 buit waarin zij zijn weggereden. Het slachtoffer had de Prado pas drie jaar.

De politie kreeg de melding van het geval en ging ter plaatse voor onderzoek.

UPDATE: De Prado is enkele uren later onbeheerd aangetroffen in het verlengde van de Carmen Jankiestraat te Sunnypoint.