Man mishandelt en bedreigt zus na ruzie over betaling vaste lasten

Een man heeft zijn zus in Paramaribo mishandeld en bedreigd na een woordenwisseling over de betaling van vaste lasten in Suriname. De politie heeft hem donderdag na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De man heeft een huis gebouwd op het perceel waar zijn ouderlijke woning staat. Hij woont samen met zijn vrouw. Er was een onenigheid ontstaan over het betalen van vaste lasten en het afdragen ervan aan de moeder.

De moeder betaalt gezamenlijk de vaste lasten. In de ouderlijke woning wonen de moeder, een zus en haar man. De verdachte heeft ruzie gekregen met zijn zus waarbij hij haar heeft geslagen en bedreigd met de dood.

De man zou vaker zijn zus hebben bedreigd. Dit keer deed zij aangifte tegen hem. Hij is opgespoord en in verzekering gesteld.